Piccoli gestori a rischio, oggi parte lo sciopero dei benzinai

di Erika Noschese

Inserire le piccole imprese di gestione di impianti di carburante nel decreto Ristori. È questa la richiesta avanzata al governo nazionale dalla Federazione Italiana Gestori Impianti Carburanti della Campania che hanno indetto, a partire dalle 19 di stasera, 3 giorni di sciopero. La mobilitazione di protesta, infatti, terminerà alle 16 di mercoledì. La Federazione Italiana Gestori Impianti Carburanti della Campania, così come i colleghi degli impianti di rifornimento delle altre regioni, saranno chiusi per sciopero. La decisione si è resa indispensabile per l’indisponibilità del Governo ad inserire le piccole imprese di gestione tra le categorie che beneficiano dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi Decreti Ristori.

