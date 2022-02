Piazza Sant’Agostino, Tringali propone panchine e fioriere, ma i commercianti vogliono il parcheggio

di Monica De Santis

Oltre 300 verbali sono stati elevati dalla polizia municipale di Salerno nel periodo delle Luci d’Artista per sosta selvaggia nel centro storico di Salerno. Il dato è stato presentato ieri mattina dal comandante dei vigili urbani, in commissione mobilità, alla presenza anche dell’assessore Tringali. Nel corso dell’incontro sono state ancora una volta affrontate le problematiche della viabilità e del parcheggio abusivo nel centro storico, partendo proprio da piazza Sant’Agostino. Per questa l’assessore Tringali ha proposto l’installazione di fioriere ed altre panchine così da impedire la sosta selvaggia che avviene puntualmente tutti i giorni. Proposta questa che di sicuro scontenterà i commercianti ed i residenti della zona che invece stanno chiedendo da tempo di ripristinare in piazza Sant’Agostino il parcheggio. Sotto esame della commissione mobilità, anche la questione di rendere via Delle Botteghelle, zona pedonale. Proposta queste che se dovesse passare vedrebbe le auto, che provengono da via Romualdo Guarna, dirottate in via Tasso prima ed in via Canali poi per poter raggiungere la via Roma. Proposta questa che se da un lato farebbe contenti i commercianti di via Delle Botteghelle, dall’altro non piace a molti residenti, soprattutto ai genitori degli alunni che frequentano il Convitto Nazionale, preoccupati che l’aumento dei auto in quella zona possa diventare una causa di incidenti. Comunque nulla è stato ancora stabilito, se non quello di proseguire con i controlli contro le auto parcheggiate abusivamente

