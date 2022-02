Piazza Sant’Agostino, partono i controlli

Incontro ieri mattina a Palazzo di Città con il comandante della Polizia Municipale e l’assessore Tringali per la vicenda piazza Sant’Agostino. Un incontro informale per capire come muoversi dopo le continue denunce da parte di commercianti e residenti che si vedono ogni giorno la piazza occupata da macchine in possesso di permessi speciali e da macchine di qualche furbetto che sapendo bene che non vi sono controlli ne approffittano per parcheggiare. Nel corso dell’incontro pare che si sia stabilito di effettuare dei primi controlli in zona e di verificare anche quanti permessi di sosta sono stati effettivamente concessi e a chi sono stati dati. Poi in un secondo momento si potrà valutare sulla destinazione d’uso della piazza. E qui ci si trova davanti a due fronti, quelli che vogliono la piazza completamente libera e quelli che invece, come commercianti e residenti, chiedono che ritorni ad essere un parcheggio a pagamento, così da evitare ogni sorta di abusivismo e soprattutto ripristinare un’area di sosta in pieno centro città.

