Piazza Sant’Agostino chiesto un incontro per il problema del parcheggio abusivo

di Monica De Santis

Convocato l’assessore Tringali e il comandante della Polizia Municipale, per capire la situazione del parcheggio selvaggio a Piazza Sant’Agostino. La richiesta di un’incontro è partita, ieri mattina in commissione mobilità dalla consigliera Antonia Willburger, che ha sposato le rimostranze di diversi commercianti sullo stato in cui versa la piazza del centro storico cittadino, divenuta oramai parcheggio per pochi eletti e per qualche abusivo. Una volta risolto il problema del parcheggio abusivo resta da capire l’uso di quella piazza che da quando è stata privata del parcheggio prima e del mercato rionale poi non ha mai attirato persone se non in occasione di fiere e mercatini, oltre che nelle ore serali grazie ad alcuni locali presenti. La proposta lanciata dai commercianti è di rendere la piazza nuovamente parcheggio, dando così la possibilità di avere anche un’area di sosta, anche se piccola in pieno centro. Si è proposto anche al Comune di predisporre una tariffa di 3 euro che gli stessi commercianti sarebbero disposti a pagare ai loro clienti. Resta da capire se, dopo aver risolto il problema del parcheggio abusivo ad ogni ora del giorno ed anche nella notte, è nelle intenzioni dell’amministrazione comunale accogliere questa proposta, che come più volte detto, è stata presentata per la prima volta ben 10 anni fa. Certo è che si chiede anche di controllare i permessi che lo stesso Comune ha rilasciato ad alcuni per parcheggiare a piazza Sant’Agostino, ritenuti davvero troppi.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia