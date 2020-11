Piazza San Francesco e Piazza Abate Conforti off-limits, il sindaco Napoli chiude tutto

Dopo il Lungomare e la Villa Comunale, il sindaco Napoli è rpnto a mettere i lucchetti a due piazza salernitane. In particolare Piazza San Francesco e Piazza Abate Conforti che, secondo le segnalazioni, sarebbero oggetto di continui assembramenti incontrollati. Nelle prossime ore, dunque, comparirebbero le transenne, con la decisione che è emersa durante del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto ieri dal Prefetto di Salerno Francesco Russo per il consueto monitoraggio sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 in provincia. “il Sindaco del Capoluogo – si legge nella nota rilasciata dagli uffici della Prefettura – che, già dalla scorsa settimana, ha disposto la chiusura del Lungomare e della Villa Comunale nei weekend e, nella riunione di ieri, ha preannunciato la chiusura di ulteriori punti di aggregazione – Piazza Abate Conforti e Piazza San Francesco – per limitare il più possibile la diffusione del contagio”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia