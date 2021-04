Piazza della Libertà, incarichi esterni per un totale di oltre 50mila euro

di Erika Noschese

Con i lavori di piazza della Libertà spuntano i primi incarichi esterni. La giunta comunale ha infatti liquidato l terza fattura, lo scorso 21 marzo, all’ispettore di cantiere con funzione di assistente al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, nell’ambito delle opere di completamento di Piazza della Libertà, per un totale di oltre 5mila euro. I lavori sono stati aggiudicati dalla Rti Rcm Costruzioni, Cicalese Impianti, Elettrica Salernitana e la giunta municipale ha nominato l’ingegnere Luca Caselli, già dirigente del Settore Ambiente, Responsabile Unico del Procedimento delle opere di completamento della Piazza e relative opere di urbanizzazione. Successivamente, nel mese di dicembre 2019 si è proceduto alla revoca in autotutela dell’affidamento al Rtp Lotti Associati S.p.A. – Bofill Arquitectura s.l. del servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “completamento definitivo di piazza della libertà, del sottostante parcheggio interrato e relative urbanizzazioni per poi affidare l’incarico al funzionario direttivo tecnico Massimo Natale del settore Ambiente, della Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ma, vista la complessità degli interventi e delle molteplici attività già in capo al Settore, si è reso necessario l’ausilio di professionisti esterni con attività di supporto al Rup. Altro incarico esterno è stato affidato all’ingegnere Fabrizio Tammelleo, in qualità di direttore operativo in supporto alla direzione dei lavori: la seconda fattura è stata liquidata lo scorso 27 marzo per un totale di 41.749,54 euro per il supporto alla direzione lavori nell’ambito dei lavori di completamento della Piazza della Libertà e del sottostante parcheggio e relative opere di urbanizzazione. Terzo incarico esterno, per i lavori di Piazza della Libertà, è quello affidato all’ingegnere Michele Pastore, per l’incarico di Direttore Operativo in supporto alla D.l, nell’ambito delle opere di completamento dei lavori di Piazza della Libertà, per un totale di circa 6.344 euro. Altro importante incarico per Andrea Caprara a cui p stato affidato l’incarico di supporto al Rup per le opere di completamento di piazza della Libertà per un totale di “soli” 6.240 euro circa. Incarichi esterni, questi che superano abbondantemente la somma dei 50mila euro, destando non poche perplessità anche considerando il ritardo nei lavori, il contenzioso con la ditta e le spesa extra che l’amministrazione comunale è stata “costretta” a sborsare per far ripartire i lavori e procedere al completamento dell’opera entro il 30 giugno, come annunciato.

