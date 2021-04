Piazza Cavour, collaudatore cercasi

di Erika Noschese

Il Comune di Salerno procede spedito nella realizzazione delle grandi opere che stanno interessando la città capoluogo. Mentre questa mattina si terrà l’inaugurazione del Trincerone Est, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha lanciato un avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di collaudatore statico e tecnico-amministrativo dei parcheggi di piazza Cavour che riceverà un compenso pari a 145.820,55 euro suddivisi tra 77.298,34 euro per il collaudo tecnico-amministrativo e 68.522,21 euro per il collaudo statico. Il il sorteggio pubblico è in programma mercoledì 28 aprile 2021 alle ore 12.00 e sarà effettuato on line utilizzando la pagina https://www.blia.it/estrazioni/. I lavori per la realizzazione del parcheggio interrato in piazza Cavour, sul Lungomare e difronte la sede della Provincia sono ricominciati nel mese di luglio 2020 dopo lo stop avvenuto nel mese di ottobre 2019 perché mancava l’ok di Rete Ferroviaria Italiana. I lavori sono stati affidati all’associazione temporanea di imprese Andreozzi Costruzioni srl, Vittorio Forte Costruzioni Generali srl e Fenice Immobiliare srl e verranno realizzati zione di 236 posti auto da destinare alla sosta a rotazione e 90 box pertinenziali in concessione con le rampe di entrata ed uscita che sono state progettate in parallelo al Lungomare Trieste.

