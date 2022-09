Piatek mette l’Empoli nel mirino: «Ci vediamo lunedì»

di Marco De Martino

SALERNO – 88 gol e 20 assist in 262 presenze tra serie A, Bundesliga, Ekstraklasa e Fortuna 1 Liga (le due leghe maggiori polacche), 17 reti in 22 gare nelle Coppe nazionali di Italia, Germania e Polonia, 10 marcature in 23 gettoni con la casacca biancorossa della Polonia: i numeri parlano chiaro per Krysztof Piatek, nuovo attaccante della Salernitana che, dopo l’esordio in tribuna al Dall’Ara, ieri ha messo per la prima volta piede sul campo d’allenamento indossando la casacca granata (nella foto ussalernitana1919.it). Il bomber ex di Genoa, Milan, Fiorentina ed Herta Berlino ha espresso, al sito ufficiale ed ai canali social del club granata, le prime impressioni da calciatore della Salernitana: «Sono molto carico, molto contento di essere qui. Penso -ha detto Piatek- che possiamo fare grandi cose insieme, vediamo lunedì allo stadio. Ho grande esperienza in serie A, ho giocato con tre squadre e la Salernitana è la quarta. Voglio fare gol come sempre, sono un attaccante e spero di farne tanti in questa stagione per la Salernitana». Piatek ha tratto sensazioni molto positive dal match giocato giovedì sera al Dall’Ara dalla squadra granata: «Abbiamo giocato molto bene -ha sottolineato l’attaccante- questa partita contro il Bologna, abbiamo creato tante occasioni e l’1-1 è un grande punto. Guardiamo avanti per le prossime partite. Credo che la squadra sia più forte rispetto all’anno scorso -ha proseguito Piatek- si vede già da questi 5 punti dopo solo quattro partite. Possiamo fare meglio e spero che nelle prossime partite giocheremo altrettanto bene». Il bomber, che ha scelto la maglia numero 99, ha le idee abbastanza chiare sui suoi obiettivi personali e su quelli della sua nuova squadra: «Innanzitutto voglio giocare bene con la Salernitana perchè voglio essere ai Mondiali con la mia Nazionale. Ho giocato qui a Salerno con la maglia della Fiorentina lo scorso anno e -ha affermato Piatek- l’atmosfera era incredibile, veramente incredibile. Voglio vedere questa atmosfera anche lunedì allo stadio contro l’Empoli. Ci vediamo all’Arechi, voglio fare tutto e -ha concluso l’attaccante- speriamo bene». L’intervista a Krysztof Piatek non poteva non concludersi con il gesto che l’ha reso famoso qualche anno fa quando indossava le maglie di Genoa e Milan, la classica esultanza con le pistole. La curva sud Siberiano è già pronta per vederla dal vivo, magari già tra qualche ora…

