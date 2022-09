Piątek contro Milik per i tre punti e… i Mondiali

di Marco De Martino

SALERNO – Krzysztof Piątek (nella foto a sinistra) contro Arkadiusz Milik (nella foto a destra): la sfida tra bomber connazionali, domenica prossima all’Allianz Stadium, caratterizzerà Juventus-Salernitana. I due attaccanti polacchi proveranno a superarsi a suon di gol innanzitutto per portare punti pesanti alle rispettive squadre di club ma anche per riavvicinarsi alla maglia della propria Nazionale in vista dei Mondiali che si disputeranno alla fine dell’anno in Qatar. LA SFIDA NELLA SFIDA Sia Piątek che Milik hanno vissuto le migliori stagioni delle rispettive carriere in serie A. Nati l’uno nel 1995, l’altro nel 1994 in due paesini a sud della Polonia, Dzierżoniów e Tychy, divisi solo da 196 chilometri, hanno realizzato in massima serie rispettivamente 29 (divisi tra Genoa, Milan e Fiorentina) e 40 reti (tra Napoli e Juventus). Attaccanti dalle caratteristiche tecniche e fisiche che si avvicinano, hanno avuto carriere molto diverse. Milik, grazie alle ottime performance nelle fila dell’Ajax, ha subito giocato ad altissimi livelli finendo per essere notato dai top club europei ed accasandosi al Napoli, con cui ha disputato per tanti anni la Champions League, la massima competizione continentale nella quale ha siglato ben 8 reti, a cui si aggiungono le 10 marcature in Europa League. Piątek invece è esploso tardi, proprio in Italia prima al Genoa e poi al Milan, giocando però pochissimo nelle Coppe europee, solo 6 presenze in Europa League, torneo nel quale, peraltro, non ha mai segnato. Dopo aver trascorso annate difficili, i due attaccanti si sono accasati alla Salernitana ed alla Juventus entrambi in prestito e nelle battute finali del mercato estivo appena conclusosi. Milik è riuscito a collezionare, con i bianconeri, già tre presenze, contro Roma, Spezia e Fiorentina, realizzando due marcature a questi ultimi due club. Piątek ha invece indossato per la prima volta la casacca granata lunedì scorso nel match contro l’Empoli. 34’ che non sono stati sufficienti al polacco per sbloccarsi. Per lui tanto movimento ed una sola vera opportunità quando, da posizione defilata, ha lasciato partire di sinistro un fendente chirurgico che però non ha sorpreso l’attento portiere dei toscani Vicario. Piątek proverà a rifarsi ed a sbloccarsi domenica sera all’Allianz Stadium contro la Juventus, squadra già castigata e battuta con la maglia del Milan. Infatti Davide Nicola dovrebbe dargli fiducia fin dal 1’ accanto al bomber senegalese Boulaye Dia. Lo stesso dovrebbe fare Allegri con Milik, il quale sarà ancora affiancato a Vlahovic dopo le buone prestazioni da titolare offerte contro Spezia, Fiorentina ed, in Champions, contro Il Psg. DUELLO PER IL QATAR Piątek e Milik, come detto, durante questi due mesi che porteranno al Mondiale in Qatar, si giocheranno la convocazione in Nazionale. La Polonia cerca un partner per il super bomber del Barcellona Robert Lewandowski e sia il granata che il bianconero possono sperare visti i buoni trascorsi con la maglia biancorossa. Piątek può contare su un bottino di 10 reti in 23 presenze con la Polonia, mentre Milik su 16 gol in 62 gettoni con le aquile. Una media realizzativa migliore per il numero 99 della Salernitana che è entrato nel giro della Nazionale solo 6 anni dopo (esordio con la Polonia l’11 settembre 2018 per lui) rispetto al collega bianconero (prima volta nel lontano 12 ottobre 2012), anche se va detto che quest’ultimo è stato frenato dai tantissimi gravi infortuni subiti durante la carriera. Ora, sia Piątek che Milik, proveranno a superarsi a suon di gol: domenica in Juve-Salernitana, poi a distanza e fino a novembre negli altri match di serie A per conquistare il Qatar e giocare così i Mondiali con la maglia della Polonia.

