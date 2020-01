Piano urbanistico comunale, al via le fasi preliminari: “Ora confronto con i cittadini”

Via libera al preliminare del piano urbanistico comunale di Vietri sul Mare. La giunta ha approvato l’atto che da il via libera all’avvio delle fasi di consultazioni per l’approvazione definitiva del Puc. «Si tratta di una svolta epocale – spiega il sindaco Giovanni De Simone – attesa da anni e che ora inizia il suo percorso. Con l’approvazione in giunta si apre l’iter che poi poterà alla completa approvazione di un piano urbanistico che regolamenterà il nostro territorio». Corridoi ecologici, tutela dell’ambiente, razionalizzazione del sistema insediativo, trasporti: sono queste alcune linee guida tracciate dall’amministrazione De Simone. «Ora – spiega l’assessore ai lavori pubblici Angela Infante – coinvolgiamo tutti i cittadini nella condivisione delle scelte e delle future opere da realizzare». Tra le novità, spiega ancora Infante: «La realizzazione di una rete di percorsi adatti alle escursioni, valorizzando i posti panoramici. Inoltre, un nuovo sistema di trasporti, con la realizzazione di nuove connessioni stradali in grado di bypassare i nuclei storici (in particolare la frazione Dragonea), nonché la realizzazione di parcheggi per residenti e turisti. Si penserà alla realizzazione e al miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti con la realizzazione di isola ecologica opportunamente collocata sul territorio. Saranno, inoltre, incrementati gli impianti sportivi e le aree di verde pubblico».