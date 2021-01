Piano d’assegnazione per il Regina Margherita: il Comune concede 10 aule ma sono fatiscenti

di Erika Noschese

Buone notizie per docenti e studenti del Regina Margherita di Salerno che, ormai da mesi, rivendicano la possibilità di avere nuovi spazi, anche in virtù dell’emergenza Coronavirus. Nella mattinata di ieri c’è stato un incontro tra l’amministrazione comunale, il liceo Regina Margherita e la scuola Pirro per fare il punto della situazione. Il Comune, proprietario dell’istituto scolastico, ha concesso al Regina Margherita nuovi spazi, attraverso un piano d’assegnazione provvisorio. Si tratta di 10 classi che, stando a quanto emerge, sono in condizioni fatiscenti, ormai abbandonati da anni; situazione, questa che rende impossibile l’accesso immediato da parte degli studenti e dei docenti.

