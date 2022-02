Perotti: «Salernitana, io ci credo»

di Marco De Martino

SALERNO – El Monito è tornato. Diego Perotti è ufficialmente un calciatore della Salernitana. L’argentino rinasce in maglia granata, casacca che indosserà almeno fino al prossimo 30 giugno indossando la numero 88. Doppio 8 come il numero che da sempre porta sulle spalle e che si è tatuato sulla schiena assieme al Colosseo, simbolo della sua amata Roma. Proprio in giallorosso vive i suoi anni più belli, arrivando alla semifinale di Champions League da protagonista accanto al suo amico di mille battaglie Federico “El Comandante” Fazio. Ora, dopo aver lottato e sgomitato fianco a fianco sia a Siviglia ad inizio carriera sia nella Capitale al culmine della loro avventura professionale, i due argentini lo faranno anche a Salerno, a caccia di un obiettivo per il quale mai avevano pensato di giocare, la salvezza. Diego Perotti, dunque, torna a calcare un campo di calcio esattamente un anno dopo il tremendo infortunio che ne ha messo a rischio la carriera. A metà gennaio del 2021, durante il derby di Istanbul Fenerbahce-Besiktas, l’attaccante riporta la rottura quasi completa del compartimento interno del legamento del ginocchio. “Mai visto un infortunio così. In un anno, dalla casistica, capita a sette-otto persone al mondo per incidenti stradali ma mai ad un atleta” sentenzia il direttore sportivo dei gialloblù Emre Belozoglu subito dopo l’operazione a cui l’argentino si sottopone in Finlandia. A Perotti accade l’imponderabile e la sua avventura in Turchia finisce dopo appena quattro presenze e ben tre gol messi a segno. Tornato in anticipo per fine prestito alla Roma, El Monito trascorre da solo un anno intero a recuperare dal tremendo incidente. Nel frattempo, lo scorso giugno, il suo contratto coi giallorossi scade e si ritrova senza squadra. Ora, però, c’è la Salernitana. Per ricominciare, ancora una volta. LE PRIME PAROLE DA GRANATA Una volta ufficializzato il suo ingaggio, Diego Perotti si è subito messo al lavoro agli ordini di Stefano Colantuono non prima però di aver pronunciato le sue prime parole da calciatore della Salernitana: “Volevo innanzitutto ringraziare per la fiducia, proverò a dare il massimo. Arrivo con tantissima voglia dopo essere stato tanto tempo senza squadra, voglio aiutare i miei compagni per riuscire a fare l’impresa della salvezza”. Perotti è dunque pronto per la sua nuova avventura nella quale, dopo Siviglia e Roma, ritroverà il suo amico Fazio: “E’ una bella opportunità, una possibilità importante che mi hanno dato, come ho fatto sempre mi impegnerò da professionista e dare una mano sul campo. Con Federico condividiamo la terza squadra, non penso accada molto spesso. E’ bello rivedere degli amici -spiega Perotti- persone con cui ho fatto un percorso calcistico lungo. Anche lui è arrivato da poco ma conoscerci aiuta a coinvolgerci meglio”. Perotti ritiene possibile il miracolo salvezza: “Ho visto tutte le partite, darò il massimo dentro e fuori dal campo con la mia esperienza a 33 anni non solo giocando ma anche riservando una parola o un consiglio ai più giovani. Sarà quella la mia maniera di entrare in questa nuova squadra e cercare di compiere questa impresa che reputo possibile”. L’accoppiata con Franck Ribery fa già sognare i tifosi: “E’ sempre bello giocare con questi calciatori perché a me piace continuare ad imparare, voglio sempre migliorare e con giocatori come lui si può fare. So quanto può dare ad una squadra, quanto può aiutare la sua presenza e -conclude El Monito- cercherò di imparare da lui sia dentro che fuori dal campo”.

