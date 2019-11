Perde il controllo del furgone e travolge due ragazzini

di Pina Ferro

Perde il controllo del mezzo e travolge due ragazzini. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, in via San Leonardo, all’altezza della Centrale del Latte. I ragazzi, studenti da poco usciti dal vicino istituto scolastico, sono stati trasportati al Ruggi dove sono stati sottoposti agli accertamenti di rito. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro che poteva essere alla base dei una tragedia. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, sembra che l’uomo alla guida di un furgoncino, all’improvviso abbia perso il controllo del mezzo. Non si sa al momento se per un guasto meccanico o per altre cause. I ragazzini che in quel momento stavano attraversando la strada sono stati travolti e catapultati sull’asfalto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e le forze dell’ordine. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso dell’Humanitas ed il medio del servizio di emergenza territoriale 118. I ragazzi sono stati immobilizzati, sottoposti alle prime cure del caso e trasportati al pronto soccorso del vicino ospedale dove sono stati sottoposti agli accertamenti diagnostici del caso. Le loro condizioni non destano fortunatamente eccessive preoccupazioni. Per gli stessi solo tanto spavento e qualch graffio. ul posto anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto la testimonianza dei presenti al fine di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Anche il conducente del furgoncino è stato a lungo ascoltato dagli investigatori presenti sul luogo. A seguito dell’incidente il traffico veicolare sull’arteria ha subito grossi rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità solo dopo circa un’ora.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia