Perde il borsello con dentro 4mila euro, ma lo ritrova grazie ad un giovane

di Monica De Santis

Le brave persone esistono. Le persone oneste esistono. E la dimostrazione è quello che è accaduto nella giornata di ieri a Ravello. Una disavventura a lieto fine, che ha visto come protagonista un facoltoso dentista turco in vacanza proprio nella città del festival musicale. L’uomo, giunto al parcheggio di piazza Duomo, dove aveva lasciato l’auto, al momento di riprenderla ha scoperto di non avere con sè il borsello con all’interno 4 mila euro in contanti, carte di credito e documenti d’identità. Ha iniziato prima a cercarlo all’interno dell’auto pensando di averlo dimenticato li, poi nell’area parcheggio. Ma del borsello nessuna traccia. A questo punto ha deciso di ritornare indietro e di ripercorrere tutto il tratto di strada che aveva fatto dal momento del suo arrivo in piazza Duomo fino al suo ritorno. Un percorso che l’uomo ha fatto gurdando bene a terra ed anche sotto a qualche macchina in sosta. Fermandosi anche nei negozi che aveva visitato. Ma ancora nulla del borsello. Quando ormai si era convinto di non ritrovarlo più la buona notizia. Un ragazzo in via Roma aveva rinvenuto il borsello e pensando che l’uomo si fosse fermato a bere qualcosa nel vicino Caffè Calce, che si trova proprio nella piazza della cittadina, ha informato i proprietari del ritrovamento. Ed è proprio al Caffè che il turista ha riottenuto il suo borsello. Al ragazzo che lo ha consegnato ha dato 200 euro, i suoi recapiti e l’invito ad andare in Turchia anche solo per curarsi i denti.

