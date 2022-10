Perchinoncrede: L’archivio fotografico della tifoseria granata

Di Andrea Orza

Dietro Perchinoncrede, l’archivio fotografo della tifoseria salernitana si nasconde un giovane patito che ha voluto offrire un ritratto iconico della sua squadra. Gimmy Giordano, classe ‘96 racconta, attraverso scatti analogici le passioni, i crepacuore e i rituali di chi ogni volta lascia un’impronta sugli spalti. Gli usi e i costumi dei tifosi vengono accuratamente immortalati con scatti rubati, dall’emblematico street food da stadio ai leggendari striscioni della Salernitana Calcio. È possibile ammirare gli scatti sulla pagina Instagram, @perchinoncrede, e chissà forse vi riconoscereste in mezzo alla folla febbrile dei tifosi.

Com’è nato il progetto “Perchinoncrede”?

“Il progetto è nato per scherzo, all’inizio non avevamo un’idea ben chiara di cosa voler pubblicare, volevamo fare una sorta di archivio fotografico che raccontasse di sport, moda e cultura. Successivamente, prima di Salernitana-Fiorentina della scorsa stagione, ci venne la brillante idea di scattare delle foto in analogico allo stadio per poi pubblicarle sulla pagina. Una volta postate sul nostro profilo abbiamo notato con stupore di aver avuto un riscontro positivo da parte dei tifosi e dei salernitani in generale. A quel punto ci siamo persuasi, bisognava dare inizio ad un manifesto fotografico che rendesse al meglio il culto della tifoseria. Il nome “Perchinoncrede” prende spunto dall’omonima canzone dei Co’sang, duo rap che ci ha cresciuti. Il brano Pe’ chi nun crere voleva fare da monito a tutti quelli che guardavano con sospetto alle storie raccontate dai rapper. Anche noi, allo stesso modo volevano farci narratori del sentimento che c’è dietro il gioco del calcio.”

La salernitanità come stile di vita. Cosa significa prendere parte alla giovane tifoseria in serie A?

“Sicuramente i tifosi della Salernitana sono fantastici. Noi frequentiamo lo stadio da sempre, da molto prima di questo progetto, ovviamente in Serie A il calore dei tifosi verso la squadra è ai massimi livelli, l’anno scorso abbiamo vissuto un finale da sogno e abbiamo anche avuto la fortuna di immortalarlo attraverso i nostri scatti.”

Quale segmento vuole coinvolgere l’archivio PCNC?

“In primo luogo, tifosi e fotografi sono la colonna portante di questo progetto ancora in erba. Non possiamo definirlo il nostro “pubblico”, perchè i tifosi sono anche i nostri soggetti fotografici, spesso immortalati in una veste diversa. Anche i fotografi d’altro canto possono apprezzare gli scatti che facciamo. Ci è già capitato, più di una volta che qualche tifoso ci abbia chiesto la foto in cui era capitato per pubblicarla sul proprio profilo. Lo stesso discorso riguarda i fotografi esperti che scattano per la propria squadra e si emozionano quando vengono apprezzati da altri tifosi.”

Un indizio sui progetti in cantiere?

“Per adesso puntiamo a creare una community ed espanderci. In questo modo sarà possibile proporre la nostra estetica in più̀ stadi possibili. Oltre alle immagini ci piacerebbe offrire degli spunti didascalici, semmai attraverso degli articoli incentrati sulla “cultura calcistica”, quindi anche al di là del campo da gioco. Ci auguriamo di poter prendere parte a quanti più eventi possibili, mettere insieme un archivio da esibire, organizzare mostre e sedurre i tifosi con le nostre impressioni.”

