Perché la saldatura a freddo è sempre più diffusa: come funziona e vantaggi

Che cos’è la saldatura a freddo? Perché una tecnica sempre più diffusa? Ebbene, la saldatura a spinta rappresenta un’attività che permette di svolgere delle piccole riparazioni in autonomia, purché si abbiano delle specifiche competenze, garantendo ottimi risultati. Per mettere in campo la saldatura a freddo però bisogna essere competenti nel settore e soprattutto, utilizzare gli strumenti giusti. Al di là degli strumenti però, è altresì opportuno conoscere il meccanismo di funzionamento della saldatura a freddo, prima di scegliere di usarla. Scopriamo insieme come si effettua la saldatura a freddo, quali sono i tuoi vantaggi e quando vale la pena usarla.

Come funziona la saldatura a freddo?

Quando alcune parti meccaniche di una vettura o di un impianto sono danneggiate, bisogna intervenire con una riparazione tecnica. La saldatura a freddo aiuta molto in questo senso. Infatti, a differenza di quella che viene fatta con le fiamme, in cui si impiega un fornello con un cannello per orientare il fuoco in un punto e procedere, la saldatura a freddo si attiva senza calore. La tecnica utilizzata non procede con l’aiuto di una fiamma, quanto piuttosto con un’azione di tipo chimico. Alla base del funzionamento della saldatura a freddo vi è il fatto che i materiali delle componenti che vanno saldati devono essere uguali. In genere, si tratta dell’acciaio inox che offre risultati perfetti con questo tipo di saldatura.

Come fare la saldatura a freddo

Per riuscire a procedere con la saldatura a freddo bisogna utilizzare un catalizzatore e una resina, puntando su strumenti adeguati. Tra le migliori attrezzature per questa attività vi sono le saldatrici a freddo della Jurado Tools , di ottima qualità. Per procedere, ricordate che tale tipo di saldatura viene realizzata quasi esclusivamente a temperatura ambiente: in sostanza è un sistema rapido che crea un legame inscindibile tra le componenti che vengono saldate. In genere, la saldatura a freddo viene impiegata per quei materiali che si caratterizzano per il fatto di avere una buona modellabilità perché sono dotati di uno specifico grado di plasticità. Il suo funzionamento, in questi casi, è assicurato!

Quali sono i vantaggi della saldatura a freddo

La saldatura a freddo è sicuramente vantaggiosa perché dà la possibilità di procedere senza bisogno d’impiegare un macchinario a caldo. Infatti, un aspetto da non sottovalutare è proprio il fatto che tutti i pericoli legati al processo di combustione, così come quelli anche connessi all’utilizzo di energia elettrica, sono assolutamente azzerati. Bisogna fare solo attenzione al modo in cui si vanno a maneggiare i prodotti per la saldatura a freddo: vi è bisogno di adeguarsi con una protezione per le mani, per il viso e per la pelle. Fatti questi passaggi, la saldatura sarà semplice e vantaggiosa.

Quando conviene usare la saldatura a freddo

Come accennato, la saldatura a freddo è preferibile da utilizzare quando vi sono determinati tipi di materiali abbastanza malleabili e caratterizzati da un determinato grado di plasticità. Ad esempio, si utilizza per l’acciaio inox che permette vari tipi di attività come la sigillatura delle perdite, la riparazione di fessure o le riparazioni idrauliche di dimensioni ridotte. Quindi vale assolutamente la pena prenderla in considerazione per specifiche azioni, sfruttando tutti i suoi vantaggi.

