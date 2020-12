“Per un ritorno in classe dipende tutto dal numero di contagi a fine dicembre”

di Monica De Santis

“Mi auguro che durante queste feste prevalga il senso di responsabilità di ognuno di noi, così a gennaio potremmo sperare in una riapertura della scuole di ogni ordine e grado”. Fortunato Ricco, dirigente scolastico dell’IIS Besta-Gloriosi di Battipaglia. “Le scuole della nostra provincia sono state messe tutte a norma, abbiamo ricevuto i banchi monoposto, le sedie. E in più grazie ai fondi della Provincia di Salerno in molti istituti sono stati effettuati anche lavori di adeguamento e di sistemazione. Noi dirigenti scolastici ci siamo impegnati al massimo per garantire a tutti gli studenti la massima sicurezza, ma ovviamente molto dipenderà dalla curva dei contagi e anche da come ci comporteremo tutti durante queste vacanze di Natale. Se non commettiamo gli stessi errori dell’estate allora si può sperare anche in una riapertura delle scuole”.

