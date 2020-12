“Per riaprire le scuole serve potenziare il trasporto pubblico”

di Monica De Santis

“E’ vero negli ultimi giorni i casi di contagio stanno diminuendo, ma credo che questo sia merito soprattutto del grande sacrificio che è stato chiesto a tutti noi. La mia preoccupazione è che se vengono riaperte le scuole i casi di Covid possano aumentare. E questo non perchè il virus si trova all’interno dell’isituto scolastico, ma perchè vi entra a causa dei troppi contatti che i ragazzi hanno per arrivare a scuola. Mi sto riferendo a tutti quegli studenti che ogni giorno sono costretti ad utilizzare i mezzi di trasporto per poter raggiungere i loro istituti scolastici. Se non viene trovata una soluzione seria in merito al trasporto pubblico, non solo si mette a rischio la salute di questi giovani viaggiatori, ma si rischia anche di riavere un aumento dei casi Covid.

