“Per poter vivere mi sono reinventato un nuovo lavoro”

di Monica De Santis

Cercare di reinventarsi per poter portare il piatto a tavola. E’ questo quello che molte persne hanno dovuto fare per riuscire a sopravvivere alla crisi provocata dalla pandemia. Così Silvio Picariello, titolare della ditta di noleggio pullman con conducente “Autoservizi Picariello”, fondata il 15 dicembre del 2014 a Campigliano di San Cipriano Picentino Silvio Picariello, ha lasciato i suoi pullman da 54 posti per salire a bordo di un pullmino da 19 posti ed offrire un servizio privato per i genitori della scuola Matteo Mari.

