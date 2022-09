Per PepeNero quarto furto: portati via solo 150 euro a fronte di danni ingenti

di Erika Noschese

Circa 150 euro a fronte di oltre 3mila euro di danni. Il ristorante PepeNero, nella zona orientale della città di Salerno, ancora vittima di furti. A fare l’amara scoperta il titolare della nota attività ristorativa, Antonio Guadagno che gestisce il locale insieme alla sorella, Anna. I malviventi si sono introdotti all’interno squarciando un telone bianco, poi una volta giù hanno tentato di distruggere una vetrata e, non riuscendo nell’intento, sono passati a quella successiva, infrangendo la porta d’ingresso. Secondo quanto emerso, visionando le telecamere di videosorveglianza interne, i malviventi sono andati diritti alla cassa, dove hanno trovato circa 150 euro, lasciati come fondo cassa. “Siamo stanchi, per la quarta volta siamo vittima di malviventi che si aggirano indisturbati per la città, distruggendo tutto ciò che capita a tiro una volta entrati nel locale – ha dichiarato Anna Guadagno – Hanno portato via 150 euro, nulla di più, perché è la cifra che abbiamo lasciato come fondo cassa ma ci hanno distrutto il tendone, le vetrate, il pc”. Il problema è la mancanza di sicurezza in città: “Non ci sono controlli, mai vista una pattuglia delle forze dell’ordine in giro in orario serale se non in occasione di episodi drammatici come i furti – ha aggiunto la donna – Vogliamo più controlli, noi imprenditori non ci sentiamo tutelati e viviamo con la costante paura perché sono malviventi, non hanno paura di niente: quando si sono introdotti nel locale, a quell’ora, dovevano esserci le persone impegnate con le pulizie del locale. Se così fosse stato, la situazione sarebbe stata ancora più drammatica, una tragedia”.

Al momento, non è ancora stata fatta la conta dei danni: “Non sappiamo ancora a quanto ammonti il danno ma è sicuramente molto di più rispetto a quanto portato via – ha aggiunto la Guadagno – Lasciamo in cassa solo 150 euro ed è quanto sono riusciti a portar via anche nei tre furti precedenti ma stavolta ci hanno davvero distrutto il locale”. Anna e il fratello Antonio già lunedì si recheranno presso il comando dei carabinieri per sporgere regolare denuncia e provare ad individuare i ladri. “Si sono introdotti all’interno della pizzeria, distruggendo la copertura superiore, diverse vetrate e non è la prima volta, è la quarta volta – ha aggiunto Antonio Guadagno – Siamo vittima dei malviventi e nessuno continua a fare niente, ci vorrebbero maggiori controlli ma dalle telecamere abbiamo notato che si tratta di persone disarmate, siamo fortemente scoraggiati e più volte abbiamo denunciato, senza alcun riscontro.

A chiedere la convocazione del tavolo sicurezza il presidente provinciale di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi: “Quarto furto in pochi mesi da PepeNero Salerno – ha dichiarato – C’è un problema sicurezza evidente a Salerno. Urge una riunione straordinaria tra Forze dell’Ordine e rappresentanza delle imprese. Invochiamo una iniziativa della Prefettura”. I ristoratori del capoluogo di provincia da tempo sono vittima di furti ma nonostante i tanti allarmi lanciati l’amministrazione comunale nulla fa per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

