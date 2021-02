Per l’Udc la partita è ancora aperta Ritorna la politica dei due forni

di Erika Noschese

Non ha ancora trovato la sua giusta collocazione alle prossime elezioni amministrative di Salerno. L’Udc, ad oggi, mantiene aperte più porte, sia sul fronte del centrodestra che del centrosinistra, in attesa del programma elettorale giusto che possa segnare la svolta per la città capoluogo. Il caffè informale di sabato sera con la delegazione di centrodestra sembrava essere una sorta di presa di posizione, con l’Udc pronto a sostenere il candidato sindaco che, ad oggi, ancora non c’è. Nulla di più falso. Il commissario cittadino Aniello Salzano è infatti parte attiva anche del tavolo della coalizione di centrosinistra perché, come ha ribadito in più occasioni anche il segretario provinciale Mario Polichetti “al momento non ci interessano i nomi ma i programmi”.

