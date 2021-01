“Per l’ex Tribunale ottime le proposte di Oddati e Russo”

di Monica De Santis

Risale allo scorso 28 ottobre una lettera che alcuni albergatori di Salerno, inviarono al governatore De Luca e al presidente della Camera di Commercio Prete, in merito alla vicenda del Tribunale di Salerno e alla nuova destinazione d’uso. Una lettera nella quale si chiedeva la realizzazione di un nuovo sito museale nel centro storico, dedicato alla più fulgida esperienza culturale cittadina: la Scuola Medica Salernitana e l’utilizzo degli spazi del vecchio Tribunale per la nascita di un nuovo sito museale in grado di ospitare il Museo dello Sbarco e di vivere al suo interno le suggestioni che oggi, ad esempio, si vivono nel centro di Berlino con la narrazione delle vicende del Muro.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia