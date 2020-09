Per le scommesse sportive online settembre è il mese della rinascita

Le scommesse sportive sono tornate a pieno regime e i palinsesti di questo mese ci

regalano tantissimi grandi eventi fra calcio, motori, basket, tennis e ciclismo. Il peggio per

le scommesse online sembra quindi passato dopo la chiusura dello sport che aveva

messo in ginocchio il settore per alcuni mesi. Ecco cosa ci aspettarsi dai prossimi mesi di

scommesse sportive.

Dal lockdown al successo delle scommesse sportive ad agosto

La luce in fondo al tunnel per le scommesse sportive è finalmente vicina. La pandemia da

covid ha messo in grande difficoltà i piccoli e medi operatori di scommesse online per la

mancanza di eventi nei mesi di marzo e aprile. Ma con la ripresa graduale dei principali

campionati e coppe che hanno potuto finire la stagione e la nuova annata alle porte ,

possiamo finalmente dire che il peggio è passato. Luglio e agosto sono stati i mesi del

ritorno delle principali scommesse sportive sugli eventi top con la Juventus che si è

laureata di nuovo campione d’Italia e con Bayern e Siviglia che hanno trionfato

rispettivamente in Champions League ed Europa League. Le scommesse online sul calcio

hanno riportato il fatturato dei principali siti di betting agli standard dei mesi pre lockdown.

Nonostante l’assenza delle scommesse sugli Europei di calcio e sulle Olimpiadi (con

entrambi gli eventi posticipati al 2021) il palinsesto di agosto dei bookmakers italiani è

stato ricchissimo. Come detto le scommesse sulla Champions League e sull’Europa

League l’hanno fatta da padrona. I match che hanno ottenuto maggior riscontro sulle

scommesse live sono state Atalanta-PSG, Juventus-Lione, Barcellona-Napoli e Inter-

Siviglia. Ma agosto è stato anche un mese all’insegna delle scommesse sugli altri sport

come il ritorno dei playoff NBA, la ripresa dei campionati di Formula 1 e MotoGP e quella

della stagione ATP e WTA di tennis ma non solo. Il palinsesto delle scommesse online è

tornato attivo per il 90%.

Palinsesto scommesse sportive online, il programma dei prossimi mesi

Ma saranno settembre e i mesi autunnali a dare l’ultimo slancio alle scommesse online. Il

calcio sarà il grande protagonista delle scommesse sportive con le nuove stagioni di

Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue1 ma anche con la Nations League con

impegnate le nazionali di calcio e ovviamente le coppe europee. Le scommesse sul basket

vedranno il culmine dei playoff NBA così come quelle di hockey vivranno la finale della

Stanley Cup di NHL. Il ciclismo offrirà le ultime battute del Tour de France prima di arrivare

alle scommesse sportive online su Giro d’Italia e Vuelta. Anche il grande tennis offrirà

grande scommesse sportive con il Roland Garros giocato in un periodo anomalo per la

storia del mitico torneo dello slam in terra francese.

Le scommesse sportive online vedranno ancora per diverso tempo eventi a porte chiuse o

con un ridotto numero di spettatori, ma questo non potrebbe essere altrimenti vista la

pandemia che a livello mondiale è ancora galoppante (soprattutto negli USA). Nello

specifico le scommesse sportive online sulla Serie A partiranno con gli stadi ancora vuoti

ma i presidenti stanno spingendo per riportare i tifosi sugli spalti con stadi aperti per il 30%

della capienza. La priorità per lo sport e ovviamente anche per le scommesse sportive

online è quella di evitare un nuovo lockdown, come lo auspicano anche altri settori

importanti dell’economia italiana come il turismo ad esempio, che a conti fatti sarebbe

devastante per le finanze delle federazioni e dei club e di conseguenza anche per i

bookmakers che senza eventi top non riuscirebbero a resistere ad una nuova crisi.

Le scommesse sportive con l’arrivo del covid hanno sicuramente vissuto un cambiamento

epocale. Staremo a vedere nel prossimo futuro come reagirà il settore se dovessero

esserci nuove chiusure e le scommesse online dovesse tornare a concentrarsi solo sugli

esports e poco altro. Incrociamo le dite, per il bene dello sport e per la passione degli

italiani per le scommesse online.

