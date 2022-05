Per la”Giornata delle Oasi”: riapre l’antico mulino

L’antico mulino di Morigerati, nell’oasi Wwf Grotte del Bussento, sarà messo in funzione e aperto ai visitatori. Oggi, dalle ore 10 alle 17, sarà possibile percorrere il sentiero che si snoda dal centro storico lungo una mulattiera e godere di sorgenti e cascate, oltre alla grotta e alla stazione di muschi. In occasione della giornata delle Oasi Wwf, lo splendido mulino in pietra di fine ‘700, restaurato e funzionante, sarà attivato per mostrare ai visitatori la sua funzione fino agli anni ’60, quella di macinare all’epoca grano, legumi e castagne. L’edificio monumentale, che sorge in prossimità di una sorgente, ha ruota orizzontale, un sistema introdotto dai monaci greci basiliani che, nell’VIII secolo d.C., emigrarono dai Balcani verso il Cilento. Domenica, dunque, sarà possibile trascorrere una giornata a contatto con la natura per visitare l’Oasi Wwf, tra le più suggestive d’Italia, per il particolare fenomeno carsico, nella grotta si assiste alla risorgenza del fiume Bussento. Le Grotte del Bussento sono un’oasi affiliata al WWF Italia di 607 ettari situata nei comuni di Morigerati in provincia di Salerno, all’interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Situata nel Cilento meridionale, l’oasi comprende un tratto del bacino idrografico del fiume Bussento. Il centro visite si trova in Piazza Piano della Porta 17, a Morigerati. La visita completa della zona dura circa 2 ore e comprende la visita ad un mulino ad acqua, attivo fino al 1960 circa, ad una grotta ed al fiumiciattolo. La risalita al centro visite è favorita dalla presenza di un trenino a motore messo a disposizione dei visitatori dal WWF.

