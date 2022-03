“Per Giovanni, Michele, Pasquale e Ugo. Cronaca e storia in fotografia”

Torna giovedì 3 marzo, alle 18.30, l’appuntamento con Il Club della lettura al Teatro Ghirelli. Protagonisti di questo sesto incontro – organizzato in collaborazione con Fondazione Salerno contemporanea – Michele Adinolfi ( per anni fotografo del quotidiano Cronache del Mezzogiorno, oggi Le Cronache), Ugo Di Pace, Giovanni Liguori e Pasquale Stanzione, i quattro compianti fotoreporter che con i loro scatti hanno documentato la nostra cronaca e la nostra storia per oltre 50 anni. Parteciperanno il sindaco Vincenzo Napoli, gli assessori Paola De Roberto e Claudio Tringali e il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli. Gli incontri del club – a cura di Andrea Carraro, Mariano Ragusa ed Eduardo Scotti – si svolgono tutti i giovedì con la data dispari nella sala allestita al piano terra del Teatro Ghirelli (ingresso libero).

