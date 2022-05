Pedalando per la città, traffico in tilt e cittadini bloccati per ore

di Erika Noschese

La manifestazione Pedalando per la Città è stata un successo, come ogni anno ma, come facilmente prevedibile, non sono mancati i disagi per i cittadini e i turisti. Il piano mobilità, come denunciato nei giorni scorsi da Gaetano Ricco, continua a rivelarsi un flop perché si isola il centro cittadino e risulta impossibile spostarsi, se non a piedi. “Chi ha organizzato il piano traffico per la manifestazione pedalando per la città deve assolutamente cambiare mestiere perché questo non lo sa fare”, ha dichiarato in una nota il Presidente della commissione trasparenza, l’avvocato Antonio Cammarota, il quale porterà in consiglio comunale le lamentele di tutti cittadini salernitani per i gravissimi disagi causati dalla solita mala gestio del piano traffico. “A fronte di una iniziativa bella e meritoria – continua Cammarota – non si è riusciti a garantire, come in tutte le altre città si pratica in occasioni del genere, percorsi alternativi e necessari ad una città intera, perché si tratta dell’intera dorsale urbana, in una domenica estiva importante per l’economia salernitana, con gente che non poteva raggiungere porti e stazione, e con gravissime inefficienze sulla comunicazione preventiva”. Il presidente della commissione Trasparenza parla di una “vicenda assurda” e, ha aggiunto “ne è prova il denunciato disagio di tantissimi n quanto bastavano pochi accorgimenti, come chiudere soltanto un senso della solo un asse viario e non l’intero asse urbano e fare dei sensi alternati o doppio senso almeno nelle strade principali consentendo a tutti di passare”. Ad insorgere anche il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano: “Le manifestazioni sportive vanno organizzate con serietà e competenza. Non si può bloccare un’intera città. C’è chi ha avuto difficoltà a raggiungere la stazione o anche il posto di lavoro (non per tutti la domenica è festa). Si pedali, ci si diverta, si faccia sport ma senza impedire la mobilità e senza bloccare la città”, ha dichiarato. Nei giorni scorsi, proprio Ricco aveva evidenziato tutte le criticità che ci sono ogni qualvolta si svolge una manifestazione sportiva in città, penalizzando tassisti, strutture alberghiere ed extralberghiere. Anche ieri mattina, infatti, non sono mancati i momenti di caos con i turisti che, una volta giunti in città, non sono riusciti a raggiungere la loro destinazione o nel tentativo di lasciare Salerno hanno perso treni. Un piano traffico che andrebbe cambiato ma, nonostante le varie sollecitazioni, nulla è cambiato e ogni anno si ripresentano gli stessi problemi. Proprio Ricco ha rinnovato all’amministrazione comunale la proposta di un incontro urgente per fare il punto sulle difficoltà più volte evidenziate e che, ancora oggi, sono senza una soluzione concreta.

