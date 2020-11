di Erika Noschese

“Pazienti covid domiciliati abbandonati a sè stessi”. A denunciarlo è il segretario della Fisi Sanità Rolando Scotillo, aggiungendo che ci sarebbero persone con sintomi che non avrebbero ricevuto alcuna informativa dall’Usca(Unità speciali ci continuità assistenziale) e non avrebbero ricevuto nemmeno la certificazione di essere positivi. “L’unica alternativa per chi è incorso nella brutta avventura di essere infettato dal Coronavirus e di essere nelle condizioni di paucisintomatico ( ovvero avere dei sintomi leggeri) è di chiamare il 118 e di ricoverarsi andando ad ingolfare gli Ospedali che dovrebbero curare gli affetti da Covid 19 più gravi – ha dichiarato Scotillo – Seppur De Luca e le Asl abbiano avuto 6 mesi di tempo per organizzare il territorio e gli Ospedali nulla è stato fatto.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

