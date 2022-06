Passeggiando tra cumuli di rifiuti e macchine in divieto di sosta

di Monica De Santis

Ed anche per questo sabato Salerno ha mostrato ai turisti il suo lato migliore. Anche per questo sabato appena trascorso, le vie del centro storico hanno indossato il loro abito migliore, pardon, peggiore. Ancora una volta, nel fine settimana, gli incivili si sono impegnati per far sentire la loro presenza ed abbandonare in più punti del centro storico e più in generale del centro città, i loro rifiuti. Sacchetti, contenenti rifiuti di ogni genere, in particolare plastica ed organico, che con questo caldo, emana anche odori davvero poco gradevoli, si sono accumulati a Largo Campo, in via Dei Canali, via Roma, Porta Rateprandi.

Ma tanto per non farci mancare nulla, in questo fine settimana, ricco tra l’altro di appuntamenti spettacolari, che hanno richiamato non poche persone in centro città, qualcuno ha anche pensato bene di parcheggiare in zona Ztl e con divieto di sosta la propria macchina. Qualcun altro invece ha utilizzato i vicoletti del centro storico per parcheggiare i propri motori. Insomma anche per questo fine settima il nostro bellissimo centro storico è stato trasformato in discarica e in aggiunta in parcheggio libero. Questo a conferma che non bastano le operazioni di controllo che in questi giorni vengono fatte da Salerno Pulita e dalla Polizia Municipale, ma che davvero per preservare il nostro centro storico serve una presenza più costante delle forze dell’ordine.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia