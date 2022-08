Pasquale Marzullo interessato ai punti vendita Medacarni

di Erika Noschese

Si accende una speranza per i lavoratori dei supermercati Medacarni a marchio Etè sul territorio di Salerno. Dopo la chiusura di tre punti vendita, quello di via San Leonardo (presso Galleria Mediterraneo), via Eugenio Caterina e via Posidonia, spunta un imprenditore – come già annunciato nei giorni scorsi attraverso queste colonne – intenzionato ad aprire il tavolo delle trattative. Si tratta di Pasquale Marzullo, titolare di oltre 20 supermercati a marchio Etè e Marzullo che nei giorni scorsi – a dimostrazione che lavore per il lavoro va anche oltre gli interessi personali – ha annunciato di voler provare ad aprire un tavolo delle trattative con la Cisal provinciale, attraverso il segretario Gigi Vicinanza che sta portando avanti la vertenza. “Non ho alcun interesse se non portare avanti i supermercati, farli riprendere da questa difficile fase e sostenere i lavoratori che, come sempre, sono coloro che pagano le conseguenze di una difficoltà economica che purtroppo non lascia scampo ad alcun settore – ha dichiarato Marzullo – Sono disponibile ad una ipotetica operazione, che sia finalizzata alla salvaguardia dei posti di lavoro, se dovessero esserci i presupposti e le condizioni”. Ad oggi, i tre punti vendita gestiti da Carmine Del Regno vivono grosse difficoltà a causa di importanti problemi di gestione che, con il tempo, sono stati accentuati, complice i due anni di pandemia. “Bisogna capire come poterli aiutare, anche Moderna si è sempre reso disponibile a stare accanto ai titolari ma purtroppo a quanto pare la situazione è precipitata – ha aggiunto Pasquale Marzullo – Vorrei poter fare qualcosa prima che sia troppo tardi, prima che si dichiari fallimento”. L’imprenditore oggi gestisce ben 22 supermercati in provincia di Salerno e, da sempre, segue attentamente ogni singolo punto vendita.

Al momento, non sono chiare le azioni intraprese da Del Regno dopo la chiusura dei tre punti vendita presenti a Salerno città. Pasquale Marzullo si è reso disponibile anche ad una gestione temporanea dei tre supermercati a marchio Eté per traghettarli fuori dall’emergenza e provare così a salvare i posti di lavoro. Per ora, stando a quanto emerge, ci sarebbe stato – nei giorni scorsi – un primo contatto telefonico tra l’imprenditore salernitano (che tra le altre cose è titolare, insieme ad un socio, di un ristorante a Pontecagnano Faiano) e il sindacalista della Cisal. Subito dopo Ferragosto potrebbe esserci il primo incontro che avvierà definitivamente la trattativa che, si spera, possa andare a buon fine. Quello di Pasquale Marzullo è l’esempio di come si possa andare oltre gli interessi economici e personali per salvaguardare il mondo dei lavoratori, duramente colpiti dalla pandemia e da un crisi economica senza precedenti. “Siamo disponibili a qualsiasi incontro purché il risultato faccia riavviare le attività e faccia lavorare i dipendenti”, ha dichiarato il segretario della Cisal, Gigi Vicinanza che nei giorni scorsi ha sollecitato la proprietà ad inviare la relazione tecnica, oggi non ancora compilata per evitare di perdere altro tempo e agire subito.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia