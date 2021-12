Pasquale De Cristofaro firma la regia di “La pietra oscura”

Oggi alle 21 e domani alle 18,30 al Teatro Nuovo di Salerno di scena “La pietra oscura” di Alberto Conejero, traduzione di Simone Trecca, con Andrea Palladino e Alessandro Tedesco, regia scene di Pasquale De Cristofaro. Lo spettacolo Durante la guerra civile spagnola, Rafael è un prigioniero in attesa di fucilazione, Sebastian il suo giovane carceriere. Nella realtà, Rafael Rodrìguez Rapun è stato segretario del gruppo di teatro universitario “La Barraca” diretto da Federico Garcìa Lorca e suo ultimo compagno. In un serrato confronto tra i due, Rafael tenterà di coinvolgere Sebastian in un duplice compito, portare alla sua famiglia un messaggio di speranza e recuperare un inedito manoscritto di Lorca salvaguardandone la memoria presso le generazioni future. Un dramma avvincente sul valore della memoria come concime per un futuro meno violento e più democratico.

