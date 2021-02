Pasquale Carrella e i bouquet per Sanremo

di Monica De Santis

Si chiama Pasquale Carrella, ha 34 anni e da 10 anni è il titolare nel negozio di fiori in via Torrione 111 che gestisce insieme alla moglie Stefania Melchiorre. Pasquale è il terzo classificato dell’edizione 2021 del concorso “Bouquet Festival di Sanremo 2021”. Si tratta di una gara n e l l a quale i f i o r a i , p ro v e – n i e n t i d a tutt’Italia si sfidano n e l l a realizzazione di due bouquet utilizzando i fiori di Sanremo e seguendo i temi dati dalla giuria di qualità che ha il compito di decretare i tre vincitori. Il premio per i tre che salgono sul podio, è stato un attestato, una targa e per il primo classificato la realizzazione dei bouquet e di tutte le decorazioni per la scenografia del prossimo Festival di Sanremo..

