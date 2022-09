Partorisce a 6 mesi di gestazione: mamma salernitana da alla luce neonato di 600 grammi

Pesa meno di 600 gr ed è il primo figlio di una donna di 31 anni della provincia di Salerno. Il parto spontaneo ma prematuro è avvenuto all’ospedale San Leonardo di Castellammare e nonostante il piccolo sia venuto alla luce a poco meno di sei mesi di gestazione, la sua vita è salva grazie alla Terapia Intensiva Neonatale ( Tin) diretta dal primario Roberto Cinelli. «È stato un parto spontaneo – spiega Cinelli – avvenuto al compimento della 23esima settimana di gestazione, quindi quasi ai limiti della capacità di sopravvivenza, con un peso, però, appena sotto i 600 grammi. Un dato abbastanza rassicurante per la sua età gestazionale che ci lascia ben sperare sul futuro del bambino». Il piccolo dovrà vivere in incubatrice finché il suo corpicino non sarà in grado di respirare e mangiare autonomamente, intanto può sentire il calore della mamma che sta bene e potrà accudirlo in reparto. La Tin di Castellammare di recente ha ricevuto un riconoscimento nazionale proprio per la professionalità delle sue operatrici arrivate secondo posto ai “Nursing Simulation Games in NICU” tra tra le Terapie Intensive Neonatali della Campania. Il neonato venuto alla luce il 28 settembre scorso, riceverà al secondo piano dell’ospedale stabiese le migliori cure: «Il numero di questi neonati di peso ed età gestazionali molto bassi che vengono assistiti dalla terapia intensiva dell’ospedale di Castellammare è in costante incremento rispetto agli anni passati. – spiega il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo – .Ad oggi sono già state superate le 20 unità, con percentuali di sopravvivenza sovrapponibili alle migliori casistiche nazionali. Questo fa del reparto diretto dal dottor Cinelli un vero fiore all’occhiello della nostra sanità».

