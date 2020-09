Partito repubblicano Italiano in campo con De Luca, Plaitano: “La nostra lista completa in soli tre giorni”

In tre giorni, grazie al grande impegno del segretario di Salerno Plaitano Francesco si è formata la lista del Partito Repubblicano Italiano. “Complimenti a questi grandi professionisti che hanno accettato la candidatura col Pri – ha dichiarato il leader della lista,in campo alle prossime elezioni regionali a sostegno del governatore uscente Vincenzo De Luca – Questa è la dimostrazione che volere è potere”. La grande professionalità politica di Plaitano dimostra che ogni competizione elettorale è sempre presente col partito repubblicano. “Invito tutti voi, mai come adesso, ad andare a votare il 20/21 settembre e darmi un grande contributo e sostegno per un politico Vero, che da solo riesce a costruire e ad avere grandi risultati, ma il merito è di tutti i candidati che hanno accettato e hanno fiducia nella mia persona politica, ma il ringraziamento più grande va agli amici che mi hanno dato la loro personalità per presentare la lista – ha poi aggiunto Plaitano – Un altro grandissimo ringraziamento va al presidente De Luca Vincenzo che ha stimato la nostra lista con un grande apprezzamento del Pri”. Plaitano ribadisce poi di aver deciso di sostenere il presidente uscente “dopo aver valutato tutto l’operato in provincia di Salerno. Il suo lavoro ha cambiato molto la città, quando ne era alla guida come sindaco. L’ha confermato anche in regione Campania, da grande amministratore, con la sua politica dei fatti, come svolta anche dal sottoscritto”. Intanto il prossimo 10 settembre, alle ore 19, si terrà la presentazione dei candidati, nel rispetto delle norme anti contagio.

