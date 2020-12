Partiti i lavori in piazza Alario, “Fermeremo questo scempio”

di Erika Noschese

“Giù le mani da Piazza Alario”. È il grido dei residenti della zona quando, ieri mattina, hanno visto i mezzi in azione per avviare ufficialmente i lavori di realizzazione del parco giochi. Lavori che residenti e membri del comitato “Salviamo piazza Alario” sono pronti ad impedire con tutte le forze. Ieri, infatti, Ciro Caliendo, presidente del comitato si è incatenato, insieme a Maurizio del Bufalo, per impedire l’avvio dei lavori.

