“Partita sotto tono, contro il Bologna ci voleva più grinta”

“E’ stata una partita sotto tono, soprattutto nel secondo tempo”. Inizia così il comento del signor Antonio Citro, presente ieri all’Arechi per la sfida contro il Bologna… “Nel primo tempo, fino al gol del Bologna, abbiamo giocato come leoni, meritandoci davvero la vittoria. Purtroppo un episodio sfavorevole ci ha punito ed alcune decisioni prese dall’arbitro hanno fatto il resto. Certo oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) non era di certo l’ultima spiaggia per la Salernitana, ma sicuramente adesso diventa ancora più difficile riuscire a conquistare punti per la salvezza. Fortunatamente che abbiamo una nuova società. Almeno anche noi tifosi ci siamo rianimati e come si può ben vedere siamo tornati in tanti allo stadio”. Crede fermamente che l’undici granata avrebbe potuto fare di più contro il Bologna anche il signor Andrea Sica… “Si doveva fare di più per sbloccare il risultato ad inizio primo tempo. Mi aspettavo di più, ma così non è stato. Da tifoso ora mi auguro che dalla prossima gara la Salernitana inizi a vincere perchè è quello che ci serve è per rimanere in serie A. Credo che la salvezza la meritiamo tutti. Soprattutto noi tifosi, che abbiamo dimostrato tanta calma nei mesi brutti di inizio campionato e che ora stiamo tornando a sorridere grazie a Iervolino”. Non è soddisfatto del risultato neanche il signor Luigi Labriola, che a fine partita commenta così…. “Speravamo in una vittoria. Ci siamo affrontati a viso aperto. Abbiamo avuto alcune lacune in alcuni momenti di gioco. Dovevamo vincere ed invece non è stato così. Un punto che muove di pochissimo la classifica, ma che non rafforza i nostri sogni di salvezza. Ora venerdì c’è l’Inter. Giochiamo a Milano, sarà dura, ma dobbiamo lottare per i tre punti. Purtroppo i quattro pareggi nei tornei a tre punti non ci consentono di sognare per la salvezza. Comunque il pareggio di oggi, continua a far tenere alto il morale alla squadra e a noi tifosi. La cosa importante è non perdere e sperare di poter continuare a sognare e noi ci crediamo, nonostante la vittoria contro il Bologna non sia arrivata. Sicuramente la società sta lavorando bene e sembra avere interesse a farci rimanere in serie A. Il presidente ha detto di crederci e noi ci crediamo insieme a lui, quindi dobbiamo continuare a diffenderla denti stretti. Mritiamo di salvarci, le altre squadre come Spezia e lo stesso Bologna non sono superiori a noi”.

