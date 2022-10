Parte il servizio trasporto scolastico

di Anna Villani

Partirà lunedì prossimo, 3 ottobre, il servizio di trasporto scolastico predisposto dal Comune di Sant’Egidio Del Monte Albino per le alunne e gli alunni dell’IC “E. De Filippo”Sant’Egidio che frequentano la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado del plesso di San Lorenzo e il plesso distaccato di Corbara. Del servizio usufruiranno al momento circa 80 alunni. Nelle grafiche rese note dal sindaco Antonio La Mura i percorsi dei bus e le fermate previste. È stato invece rinviato l’inizio del servizio di mensa scolastica. Lo ha reso noto il Dirigente scolastico che ha chiarito che “non essendo stato ancora completato l’organico del personale ATA – Profilo CS, per motivi non dipendenti dal nostro Istituto, l’avvio del servizio di refezione scolastica, con il conseguente orario definitivo, è rinviato”. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune nei normali orari di lavoro.

