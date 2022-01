Parte da Agropoli una petizione per chiudere tutte le scuole

Sul tema scuola è partita anche una petizione su change.org. L’iniziativa, partita da Agropoli raccoglie le mamme del Cilento e del Vallo di Diano che chiedono al Premier Draghi di prevedere la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole valdianesi e cilentane, visto il gran numero di casi di contagio che si sono registrati in questi giorni a causa della diffusione della variante omicron. Nella petizione, pubblicata dal gruppo “quelle di ciao ragazze” viene contestata una inefficienza dei centri vaccinali esistenti sul territorio che impediscono l’effettuazione di una capillare campagna vaccinale sui ragazzi in grado di garantire una ripresa della scuola in sicurezza. Da qui la richiesta a Mario Draghi di prevedere per il Vallo di Diano e il Cilento la ripresa della scuola in dad a partire da oggi. Dalla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Sassano e di Sala Consilina-Viscigliete, Patrizia Pagano il commento sulla chiusura dei plessi per consentire una messa in sicurezza del mondo della scuola. Per la preside le chiusure generalizzate sono controproducenti, meglio valutare la situazione caso per caso e preferire, come già previsto dal Governo, la presenza in classe a fronte di una didattica a distanza.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia