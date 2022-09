Parte Angri Tech Days tre giorni di opportunità per i giovani del territorio

di Anna Villani

È iniziata ieri la tre giorni di “Angri Tech days” sostenuta dall’assessorato alle politiche sociali retto da Maria D’Aniello, una iniziativa che il comune di Angri ha voluto promuovere per offrire una importante opportunità a giovani dotati di talento. In particolare, che hanno voglia di costruire qualcosa di nuovo, acquisendo competenze e metodo per sviluppare imprese innovative. “Ero ancora consigliera comunale quando presentammo il progetto alla Regione Campania, e prendemmo un finanziamento di 100.000 euro per un centro di aggregazione giovanile nella biblioteca. – spiega l’assessore D’Aniello – Un anno dopo il sindaco Ferraioli mi assegnò la delega ai servizi sociali, politiche giovanili e commercio. Ho sempre creduto nei giovani che sono il futuro di questa società e meritano il meglio in opportunità lavorative, mettendo loro a disposizione tutti gli strumenti necessari per creare impresa e startup. Formazione eccellente con partner prestigiosi come Aulab e Dipxel”. “Sono stata io – ricorda commossa D’Aniello – insieme al dott. Andrea Postiglione a presentare il progetto di finanziamento”.

Al termine della tre giorni sarà assegnato un premio proprio in memoria di Andrea Postiglione, che viveva ad Angri, ma era noto a livello nazionale nel mondo dell’innovazione per le sue brillanti intuizioni. È scomparso nel 2020, lottando fino alla fine contro un male che gli ha portato via tanti progetti e sogni. Sarà la moglie Luisa a ritirare personalmente il premio. Angri Tech Days assegnerà al vincitore un premio del valore di 2.500 € ed al team selezionato l’accesso gratuito per 6 mesi a tutti gli hub di innovazione Sellalab, presenti sul territorio italiano a Biella, Lecce, Milano, Padova, Salerno. Per capire meglio il programma dell’evento, iniziato ieri, in via Incoronati 32, abbiamo rivolto qualche domanda a Gianmarco Covone, Innovation Manager di Dpixel.

In cosa consiste questa iniziativa e chi può concorrere?

“Angri Tech Days è l’evento di full immersion articolato in tre giornate in cui si alternano formazione, brainstorming e mentoring. È rivolto a giovani che vogliono fare impresa provando a portare a successo un’idea pre-esistente e a talenti o team che vogliono portare a successo la loro idea. L’obiettivo è consentire ai partecipanti di acquisire la padronanza degli strumenti necessari per validare e sviluppare un’idea di business”.

Ci sono requisiti da rispettare?

“L’iniziativa è aperta a tutti i giovani con grande voglia di innovare ed essere imprenditori e artefici del loro destino”. Come si svolgeranno questi tre giorni? “Durante le 3 giornate si alterneranno sessioni formative e attività di affiancamento “one to one” con i partecipanti. La location è il Centro di aggregazione civica Terra – Via Incoronati, 32 – Angri”.

Ci sarà il premio ad Andrea Postiglione, possiamo ricordarlo?

“Domani, nella terza e ultima giornata, alle 15:30 verrà assegnato il Premio in memoria di Andrea Postiglione, innovatore, startupper, visionario, figura di riferimento per il territorio campano e del Paese che ha saputo creare aggregazione e interesse sul tema della imprenditorialità giovanile favorendo la nascita del progetto “La Serra delle Idee”. Il premio sarà assegnato da una giuria di esperti a chi si contraddistinguerà per intraprendenza, visione e capacità di creare impatto. Sellalab metterà a disposizione di un vincitore, selezionato tra i partecipanti, 6 mesi di accesso gratuito agli spazi di coworking Sellalab distribuiti sul territorio italiano, da Salerno a Padova. dpixel metterà a diposizione di un vincitore, selezionato tra i partecipanti degli Angri Tech Days, la partecipazione gratuita al percorso Startup Incubation System”.

Chi giudicherà i progetti?

“I progetti saranno valutati da una giuria di esperti del mondo dell’innovazione”.

Quali appuntamenti avete ancora in programma?

“Con il gruppo Sella abbiamo lanciato un programma di scouting di startup nel settore Metaverse & Finance. A breve ci saranno nuove opportunità per le startup operanti nel settore Edutainment e Agrifood. Maggiori informazioni saranno disponibili su dpixel.it”

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia