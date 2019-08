Parenti sbagliano chiesa, attimi di preoccupazione per una giovane sposa francese

di Erika Noschese

Tutto bene quel che finisce bene. Lo sa bene una sposa francese che ieri ha vissuto alcuni momenti di panico. Giunta in prossimità della chiesa di Giovi Santa Croce, la giovane sposa ha scoperto l’assenza dei suoi parenti, partiti dalla Francia appositamente per partecipare al matrimonio. La giovane ha dovuto attendere quasi un’ora senza riuscire a rintracciare nessuno. Solo dopo diverso tempo è stato annunciato che gli invitati erano giunti a Giovi, rione collinare di Salerno, ma avevano sbagliato chiesa. Il tutto mentre l’ignaro sposo era in chiesa già da diverso tempo ad attendere la sua futura – ancora per pochi minuti – moglie. Dopo che alcuni residenti della zona hanno spiegato la strada giusta che avrebbe portato gli invitati alla chiesa giusta la famiglia francese si è riunta. A quel punto la donna, fidanzata con un giovane del posto, è scesa dall’auto e ha potuto finalmente coronare il suo sogno d’amore.

