Parco del Mercatello, 5 ditte ammesse

Sono cinque le ditte ammesse per la riqualificazione del parco del Mercatello. Si tratta della Karemo-General Construction and service Srl, Re.Am Srl, Gms Costruzioni, Unyon Consorzio stabile e Buis Costruzioni su 41, in totale che hanno partecipato. Il dirigente del settore Opere e lavori pubblici, Giovanni Micillo, ha infatti approvato la determinazione dirigenziale per gli interventi in programma che fanno parte del Programma Integrato Città Sostenibile Pics-Asse 10 dei fondi Por Fesr 2014/2020 approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania del 21 gennaio 2020. I lavori di riqualificazione del parco del Mercatello hanno un costo complessivo di 4.602.526,79 euro e il Rup è l’ingegnere Nicola Grimaldi, funzionario tecnico del Settore Opere e Lavori pubblici del Comune di Salerno. Con determinazione dirigenziale del 16 maggio 2022, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in questione per il complessivo importo di € 4.602.526,79, di cui € 3.350.617,94 per lavori ed € 1.251.908,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione. Successivamente, è stata indetta a la gara per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento in questione tramite procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. Le ditte che hanno partecipato sono: Sicilville Srl, Ati Ipomagi Srl (Capogruppo) Urbano Giuseppe Pietro (Mand); Costituendo Rti “Mandataria Euphorbia S.R.L. Societa’ Benefi; Consorzio Stabile Infratech; Consorzio Stabile Alveare Network; Saporito Garden Soc. Coop.; Kareko – General Construction And Service Srl; Re.Am. Srl; Anima Ambiente Srl; Edil Global Srl; Gms Costruzioni Srls; Consorzio Stabile Energos; Costituenda Ati Pumaver Srl – L’Arte Del Verde Di Andrea Mai; M.G.M. Srl; Rti: Casertana Costruzioni Srl – Te.M.A.S. Srl Unipersonale; Valori Scarl Consorzio Stabile; R.T.I. Iris S.R.L. E.Co.Res S.R.L.; Conpat Scarl;.Cgs Srl; Pianeta Verde Srl; Bonifico Group; Ambiente E Gestione Del Verde Srl; Rti Simiol Giardin Srl & Co.Mer Società Cooperativa; Unyon Consorzio Stabile Scarl; Lombardi S.R.L.; Green Impresit Srl; Parente Costruzioni Srl; Tecnopaesaggi S.R.L. – Target Landscape S.R.L. – Agribiotec; Sicilverde S.R.L.; Vivai Barretta Garden Srl; Vivai Barretta S.R.L. – Paredil S.R.L.; Consorzio Stabile Progettisti Costruttori; Impresa Sicobe Srl-Tecnoambiente Srl; Consorzio Stabile F2B; Consorzio Artek; Consorzio Stabile Europeo; Consorzio Stabile Grandi Opere S.C.A R.L.; Gruppo Simeinvest S.R.L.S. Società a Responsabilità Limita; Giustiniana S.R.L.;

40. Buis Costruzioni S.R.L.; Soc Coop Tre Fiammelle-Elettrogesuele Srl; Mello S.R.L. Di queste 5 sono state ammesse alla fase successiva, per i quali sarà effettuata la verifica della documentazione amministrativa.

