Parcheggio stadio Arechi, Cammarota annuncia che ora diffiderà il Consorzio

di Davide Gatto

Saranno utilizzabili i parcheggi coperti adiacenti lo Stadio Arechi per la prossima stagione calcistica a Salerno? Il Comune, attraverso la Commissione Trasparenza ha costituito una Task force per accelerare l’iter di consegna degli oramai famosi parcheggi del comparto 32 Arechi. Il Comparto “32”, animato dalla cooperativa 32 Arechi, oltre che la costruzione di civili abitazioni proprio tra lo Stadio Arechi e il Porto Marina d’Arechi, era tenuto a realizzare come oneri di urbanizzazione un viale antistante i palazzi con un parcheggio interrato lungo tutto il percorso tratteggiato dal viale. Il consorzio, composto dai vari costruttori che hanno costruito i Palazzi, doveva ottemperare a questo che è un obbligo direttamente, forte dei versamenti dei costruttori stessi, ognuno in base ai suoi millesimi. Ad ora però l’opera non è stata consegnata. E ai tempi del Covid, onestamente, non si vedeva tutta questa fretta. E’ stata proprio un inchiesta del giornale Cronache che ha portato il problema in evidenza alla Commissione Trasparenza. La segnalazione del consigliere Lambiase alla commissione trasparenza è stata accolta dal presidente Cammarota, e subito è iniziato il lavoro di richiesta presso gli uffici comunali preposti. D’altra parte, la stagione calcistica quest’anno inizierà prestissimo. “Parcheggi seminterrati per quasi mille posti. Tutti pronti. Presso lo stadio Arechi. E che il Consorzio CR 32 non ha ancora consegnato al Comune di Salerno, nonostante i termini scaduti. Perché conta? Perché sarebbero fondamentali per la Salernitana. E per l’intera area”, ha dichiarato il presidente della Commissione Trasaprenza, Antonio Cammarota, evidenziando che – in queste settimane – la Commissione Trasparenza ha accertato che il parcheggio presso lo Stadio è quasi pronto, mancando solo una rampa e dei permessi di sicurezza. Da ciò la convocazione dell’assessore Brigante, con l’idea condivisa di procedere ad una diffida. Ed in ogni caso alla consegna, quanto meno parziale, per l’inizio del campionato. “Inoltre – Sottolinea Cammarota – la Commissione Trasparenza ha anche stabilito di costituire un nucleo di controllo dell’esecuzione dei lavori nei comparti che operano sul territorio di Salerno perché l’interesse privato corrisponda a quello pubblico”

