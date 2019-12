Parcheggio pubblico al Crescent, tariffe d’oro tra cantiere e degrado

Tra un’area di cantiere, un terreno sconnesso e strisce approssimative, a Salerno, all’ingresso della città, c’è un parcheggio di fortuna. Sorge alle spalle del Crescent e convive proprio con parte del cantiere ancora allestito. Non è gratuito: è rigorosamente a pagamento e adotta le tariffe che Salerno Mobilità applica al centro cittadino. La zona è sicuramente centrale, il parcheggio un po’ meno degno di essere individuato come tale. Non fosse altro che le piogge delle ultime ore lo hanno reso ancor più impraticabile, anche al solo passaggio pedonale. Tariffe applicate e zona, forse, necessiterebbero di renderlo almeno più decoroso. E naturalmente più disciplinato sotto il profilo della segnaletica. (andpell)

