Parcheggio interrato al Vestuti

«Due piani di parcheggio interrato a servizio del quartiere». A lanciare nuovamente la proposta è il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto ieri mattina a Salerno nel corso dell’avvio dei lavori di riqualificazione del mercato rionale di via Piave. Il presidente di Palazzo Santa Lucia infatti ha ripreso un progetto – di fatto arenato anni fa a causa del “no” della Soprintendenza – che prevedeva la realizzazione di un parcheggio dinanzi allo stadio Vestuti, a servizio dei residenti ma anche di tutta la comunità. Quella dei parcheggi sembra essere, ancora oggi, una problematica di difficile risoluzione ma, sostiene l’ex sindaco di Salerno, «abbiamo avuto un alleggerimento dopo il completamento dei lavori alla Cittadella giudiziaria e l’inaugurazione del parcheggio – non vicinissimo ma neppure lontanissimo – che si trova prima del sottopassaggio di Torrione con 200 posti auto non tutti coperti». Per De Luca questo può essere l’inizio di un «lavoro attento di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del quartiere, dando risposte ad alcune criticità che si sono determinate nel corso degli anni». Per quanto riguarda il parcheggio antistante il Vestuti, il numero uno di Palazzo Santa Lucia ha spiegato che si tratta di un vecchio progetto mai portato a temine, a causa di difficoltà riscontrate con la Soprintendenza. «Io credo che sarebbe un buon intervento, questo», con la realizzazione di circa 200 posti auto di parcheggio interrato «che darebbero grande respiro a tutta la zona del Carmine». Per De Luca, la riqualificazione urbana, in Italia «è diventato un calvario», ragion per cui «progetti anche molto belli si arenano» anche a causa dell’incertezza della disponibilità economica e le difficoltà che vivono le amministrazioni comunali. «Se si riprende questo discorso la Regione è pronta a dare anche una mano affinché si realizzi questo parcheggio interrato», ha poi spiegato il governatore.

