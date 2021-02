Parcheggio al Genio civile: apertura sabato e domenica

di Erika Noschese

Continuano gli incontri dei commercianti salernitani con l’amministrazione comunale di Salerno. Dopo la prima fase emergenziale che ha letteralmente messo in ginocchio il settore del commercio, gli addetti ai lavori provano a guardare avanti, in una prospettiva a lungo termine. Nella mattinata di ieri, l’associazione Commercianti per Salerno ha incontrato l’assessore all’urbanistica De Maio e l’Assessore al commercio Dario Loffredo, per avere delle risposte sul documento programmatico, presentato lo scorso 16 dicembre. “Abbiamo ricevuto un ottimo riscontro e ci rivedremo, per esaminare gli altri punti a cui non è stato possibile avere al momento risposte”, hanno dichiarato i referenti Armando Pistolese e Flavio Sessa.

