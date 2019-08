Parcheggi Molo Manfredi, Comune Salerno affida gestione a Salerno Mobilità

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, il Comune di Salerno, previo nulla osta dell’Autorità di Sistema Portuale, ha affidato a Salerno Mobilità S.p.a. la gestione di ulteriore area di sosta situata all’interno del Molo Manfredi nei pressi della Stazione Marittima. L’area in questione, già operativa, consente la sosta a pagamento per circa 60 autovetture.

Gli orari e le tariffe sono i seguenti: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 20,00 alle ore 02,00 del giorno seguente; Il Sabato intera giornata; Festivi intera giornata fino alle ore 02,00 del giorno seguente. La tariffa applicata sarà di € 1,00 per ogni ora di sosta. E’ possibile l’utilizzo di sistemi di pagamento online con codice area 56.

