“Papà è morto per la paura di contrarre il Covid-19”

Sono tante le persone che in questo lungo anno hanno perso la vita a causa del Covid. Ma c’è anche chi pur non contraendo il virus, oggi non è più con noi, perchè è morto per la paura del Covid è il caso dell’avvocato e professor Raffaele Capasso, padre della ballerina Fortuna ed è proprio lei a raccontare la storia del genitore venuto a mancare lo scorso 27 dicembre…”Papà aveva dei piccoli problemi cardiaci, nulla di che, poi però i fastidi sono aumentati e c’era bisogno di andare a fare dei controlli, ma lui si è sempre rifiutato. Io, mio fratello, tutti gli dicevamo che doveva andare in ospedale a farsi controllare, ma lui nulla, aveva paura, non voleva andare in ospedale perchè, diceva che non voleva contagiarsi.

