Paola De Roberto: “Si è chiusa l’esperienza del dormitorio di Salerno”

di Erika Noschese

“Si è chiusa l’esperienza del dormitorio allestito con la collaborazione tra la Diocesi ed il Comune di Salerno, presso la chiesa della Medaglia Miracolosa per far fronte al periodo invernale”. Ad annunciarlo la consigliera del Comune di Salerno Paola De Roberto, da sempre impegnata sul fronte delle politiche sociali. Il dormitorio aperto nei pressi del parco Pinocchio rientra infatti tra le varie strutture disponibili sul territorio: sono state accolte nel periodo più freddo oltre 60 persone. “Un ringraziamento a tutti quanti hanno collaborato, direttamente ed indirettamente, a questa ulteriore esperienza di accoglienza. Un ringraziamento a don Antonio Romano, per l’impegno e l’abnegazione, a don Pierluigi per la pazienza e l’ospitalità, ad Agostino Scialla e al Gruppo Colline di Salerno per la professionalità, alle singole unità di strada e a tutti i volontari che supportano quotidianamente chi ha più bisogno – ha aggiunto la consigliera De Roberto – Ancora ringrazio l’Assessore Savastano e il Settore Politiche Sociali per tutto l’impegno amministrativo e di ascolto in risposta alle fragilità. Il mio ringraziamento particolare va poi ad Antonio Bonifacio per esserci come volontario sempre, comunque e ad ogni ora e, ancor più in questa situazione, per aver lavorato a cercare di dare continuità di accoglienza a tutti”. Proprio a proposito della chiusura della struttura, nei giorni scorsi è nata una polemica: la responsabile del centro d’ascolto Cad ha infatti sollecitato l’amministrazione comunale di Salerno per trovare riparo a delle persone, lasciate per strada dopo la chiusura della struttura; chiusura disposta, a onor del vero, dopo una proroga di alcuni giorni concessa proprio dall’amministrazione comunale di Salerno.

