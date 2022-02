Panico in via Roma: in fiamme il locale La Bottega del Baccalà

Ancora da accertare le cause dell’incendio divampato ieri sera nel locale La Bottega del Baccalà in via Roma 21, in pieno centro cittadino, poco dopo le 21 circa. All’improvviso, forse per un corto circuito o per un guasto, le fiamme hanno avvolto una parte del locale, scatenando il panico tra i clienti del ristorante adiacente Um e nello stesso condominio di via Roma dove vi è la rimessa dei motocicli. Minuti di panico anche tra i condomini che hanno più volte richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto dopo pochi minuti dalla prima chiamata che ha, di fatto, lanciato l’allarme. La situazione è tornata alla normalità in poche ore. Il locale propone ai suoi clienti piatti unici che hanno come unico denominatore il baccalà, un cibo principe della tradizione campana. In corso le indagini per capire cosa è accaduto all’interno del locale, facendo scattare il principio di incendio.

