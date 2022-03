Pallacanestro Salerno, Sorgente vende la società

SALERNO – Svolta in vista in casa Pallacanestro Salerno. Dopo anni, il presidente Domenico Sorgente è pronto a passare la mano. Restano da definire, secondo indiscrezioni, solo i classici dettagli e poi ci sarà l’attesa fumata bianca. Lo stesso Sorgente, però, non lascerà il sodalizio gialloblù con cui ha vissuto campionati importanti raccogliendo grandi soddisfazioni, ma resterà come socio di minoranza. A tirare le fila della trattativa sarebbe stato il direttore sportivo Carmine Parrella, mentre resta ancora top secret il nome del nuovo presidente che sarà svelato soltanto dopo che sarà posto nero su bianco. Una svolta importante che potrebbe rilanciare il club da diversi anni ormai impelagato nel campionato di Serie C Gold. L’ASD Pallacanestro Salerno, nata nel 1982, è la realtà cestistica salernitana con maggiore storicità, e con maggiore rappresentatività sul territorio. Ha disputato, nella sua lunga storia, campionati regionali e nazionali. L’attenzione per la crescita dei giovani atleti è testimoniata dall’aver “sfornato” campioni del calibro di Giuseppe Poeta, che ha militato nella nazionale italiana dal 2007 al 2012, con 69 presenze all’attivo, e con oltre 3.000 punti segnati in serie A. Ora con la svolta societaria, il club potrebbe davvero rilanciarsi. Nel frattempo la squadra allenata da coach Monteleone, dopo la bella vittoria domenica sul campo di Caserta, tornerà in campo oggi, con palla a due fissata alle 21, al PalaSilvestri, contro il Lamezia, secondo in classifica.

