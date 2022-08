Palestra a Mariconda, Tringali fermi Brigante

di Michelangelo Russo

Sta per arrivare un’ondata di proteste dei residenti di via Tanagro, a Mariconda, contro la decisione di cementificare l’ultimo spazio pubblico in città ancora alberato con piante di agrumi originali dell’antica vegetazione di quegli aranceti, che con l’uva sanginella, erano la ricchezza dell’immediata periferia cittadina fino alla devastazione con cemento selvaggio, di Pastena e Mercatello. E’ uno spazio largo, quello che sta per sparire, ben pulito anche se non curato da cooperative più o meno arrangiate e clientelari. Nei pomeriggi d’estate è frequentato da bambini ed anziani, gli ultimi umani capaci ancora di apprezzare la natura. Tutto questo sta per sparire, mi dicono, per fare una palestra di cemento. A chi servirà? Innanzitutto all’impresa che spenderà i 3 milioni e mezzo di euro dei soldi arraffati a volo dal Comune con un progetto che va ad attingere al PNRR. Una manna per la Politica e l’industria del cemento, e un bel regalo per i gonzi che si eccitano alle inaugurazioni con taglio di nastro e discorsi di gloria millenaria per le fortune imperiture di Salerno. Sempre “più grande e più bella di pria” (sono le parole di Petrolini nel famoso sfottò di Nerone- Mussolini). Ora, costruire, per la Politica cittadina, è una sorta di tossicodipendenza inguaribile. Più cemento butti nelle vene della Città, e più ne vuoi. Questa dose della palestra viene giustificata, dall’Assessore Brigante che pare aver avuto grossa parte nell’acchiappare i fondi, con la promessa di un regalo preziosissimo ai bambini della zona. I ragazzini di Mariconda si gioveranno dell’impareggiabile privilegio di avere una palestra coperta destinata alla pratica delle arti marziali. Cioè quegli sport violenti, fatti di aggressioni e di mazzate, dalla versione soft (come il Judo) al kung fu, al karatè, al kick boxing e via dicendo (versione hard). Insomma, in un quartiere che ha avuto i suoi problemi di emarginazione, una bella palestra per insegnare la sopravvivenza fisica ai bambini come stessero nelle strade di Harlem a New York è il meglio che l’acume di questa Amministrazione progressista sia riuscito ad escogitare per attingere al PNRR. Visto che ci siete, aggiungo io, trovate lo spazio anche per costruire vicino un bel poligono di tiro per pistole, fionde, archi e balestre da portare magari a scuola sotto il cappotto, stile Columbine School e stragi simili nei licei made in USA.

Ma che cosa vi viene in testa, a Palazzo di Città?

Ci sono mille necessità, al centro come in periferia. C’è la cultura in pezzi, non c’è un Museo vero della storia di Salerno, che raccolga i tesori d’arte dispersi e sepolti nei depositi e nelle collocazioni private di tanti prestatori potenziali. C’è da fare una politica progressista, prima che avanzi il buio del sovranismo alla Putin e l’oblio del sapere. Lo sa bene, questo, l’Assessore Tringali, che con la cultura, quando era Presidente della Fondazione Menna, voleva rivoltare Salerno come un calzino. Lo stesso Tringali che anni fa fece una battaglia civile per salvare l’integrità del Parco del Galiziano, vicino Sala Abbagnano (dove abitava) contro il gigantismo cementizio di un progetto espansivo della casa Parrocchiale a misura di Cattedrale.

La Chiesa ridusse il progetto! Può Tringali fare la stessa battaglia, anche se non ha mai abitato a Mariconda, ma in un quartiere di benestanti? certo che può. Nel nome della coerenza, e della giustizia sociale. Faccia sentire subito la sua voce!

Michelangelo Russo

